"Siamo sempre con voi", il settore canta e la squadra risponde: l'episodio - VD

10.08.2026 07:22 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
"Siamo sempre con voi", il settore canta e la squadra risponde: l'episodio - VD

Si conclude con un'altra vittoria la fase pre-campionato della Lazio. Alla quinta amichevole, i biancocelesti battono il Frosinone 2-1. Sul tabellino dei marcatori, per due volte, Zaccagni, che risponde al momentaneo svantaggio firmato Calò, e riesce a trasformare nel finale il calcio di rigore concesso dall'arbitro.

Al triplice fischio, la squadra al completo è andata a salutare e ringraziare i tanti tifosi arrivati allo Stirpe per supportare i calciatori nell'ultima occasione prima dell'inizio ufficiale della stagione. "Siamo sempre con voi", il coro intonato dal settore ospiti tra gli applausi di Zaccagni e compagni.

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Pubblicato il 9/08

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.
Frosinone-Lazio, squadra sotto al settore ospiti dello Stirpe