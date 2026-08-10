"Siamo sempre con voi", il settore canta e la squadra risponde: l'episodio - VD
10.08.2026 07:22 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Si conclude con un'altra vittoria la fase pre-campionato della Lazio. Alla quinta amichevole, i biancocelesti battono il Frosinone 2-1. Sul tabellino dei marcatori, per due volte, Zaccagni, che risponde al momentaneo svantaggio firmato Calò, e riesce a trasformare nel finale il calcio di rigore concesso dall'arbitro.
Al triplice fischio, la squadra al completo è andata a salutare e ringraziare i tanti tifosi arrivati allo Stirpe per supportare i calciatori nell'ultima occasione prima dell'inizio ufficiale della stagione. "Siamo sempre con voi", il coro intonato dal settore ospiti tra gli applausi di Zaccagni e compagni.
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Pubblicato il 9/08
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.