Lazio, Parisi: "Il divieto ai tifosi? Faremo ricorso! È vergognoso..."

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Alfredo Parisi, presidente di Federsupporter, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare del divieto di trasferta imposto ai tifosi della Lazio per Bologna e della situazione relativa allo Stadio Flaminio.

TIFOSI A BOLOGNA - "L'impedimento dei tifosi della Lazio a Bologna è una provocazione. Stiamo valutando un ricorso addirittura al Ministro dello Sport, attualmente ho solo il comunicato del Bologna calcio. Si tratta di una decisione vergognosa. Aspetto il comunicato della Prefettura per capire la motivazione. Questo è un trattamento riservato ai tifosi della Lazio, ci metto la mano sul fuoco. Prima si passa per l'Osservatorio che si esprime almeno due settimane prima, invece questo non è avvenuto. Anche questa è un'anomalia. Dubito che la Lazio si muoverà. In 48 ore puntiamo a risolvere la situazione. Il motivo non può essere legato all'esodo di massa. I tifosi della Lazio si stanno contraddistinguendo per dignità e comportamento. Siamo un esempio per le tifoserie del mondo".

FLAMINIO - "Abbiamo partecipato alla prima conferenza dei servizi. I docuemtni ci sono stati mandati il 6 e il tempo è poco per leggerlo. Io metto in evidenza le due considerazioni di base: lo Stadio Flaminio, diversamente dal Franchi, è un bene di proprietà demaniale quindi non può essere ceduto o effettuato nessuno diritto. Per renderlo disponibile va modificata la legge. Il PEF prevede un contributo pubblico di 24 milioni di euro che darebbero solo alla Lazio e alla Roma, il Comune su questo non ci risponde".