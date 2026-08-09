Pedro ricorda il padre di Messi: il saluto dell'ex Lazio - FOTO

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L’ex attaccante della Lazio Pedro ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Jorge Messi, padre di Lionel. Il calciatore spagnolo, che ha condiviso con Messi gli anni al Barcellona, ha dedicato un pensiero a Jorge attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

"Leo, mi dispiace tantissimo per la perdita di tuo padre. Un forte abbraccio a te e a tutta la famiglia. Ti auguro di trovare la forza in questi momenti così difficili. Riposa in pace, Jorge, rimarrai per sempre nei nostri cuori".