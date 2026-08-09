 Under 18 | Lazio, Miloiu: “Mi aspetto una grande stagione. Mister Lombardi…”

È intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club Alexandru Miloiu, tra i giovani calciatori della Lazio Under 18. Queste le sue parole: “Mi aspetto una grande stagione vedendo compagni e staff. Sono molto fiducioso, siamo una bella e una grande squadra”.

“Mi aspetto molto da parte nostra. Abbiamo subito integrato i nuovi, o almeno lo spero: devono dirlo loro. Dobbiamo imparare ancora tutti i nomi, sono tanti, ma ci troviamo bene. Il mister è molto deciso su quello che facciamo, chiede tanto ed è giusto che sia così”.

“Tra poco inizia il campionato e dobbiamo dare tutto ora per farci subito trovare pronti il 30 agosto. Abbiamo molta voglia di riscatto dopo lo scorso anno, ma per questa stagione ho fiducia: conosco la squadra, spero e credo che arriveremo fino in fondo. Forza Lazio!”.