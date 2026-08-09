WOMEN | Una calciatrice della Lazio chiamata dall’Italia U20: i dettagli
C’è anche un po’ di Lazio Women nell’elenco delle 26 calciatrici convocate dall'Italia femminile Under 20 CT Matteucci per uno stage di tre giorni che partirà martedì 18 agosto e che aprirà il percorso di avvicinamento verso il Mondiale femminile Under 20.
Mister Grassadonia dovrà infatti fare a meno per qualche giorno di Manuela Sciabica, chiamata dall’Italia Under 20 in vista del Mondiale i categoria che andrà in scena dal 5 settembre. La calciatrice della Lazio Women proverà a rientrare allora nel ristretto gruppo delle 21 per prendere parte alla competizione in programma in Polonia. Di seguito l’elenco delle convocate.
Portieri: Elena Belli (Inter), Erika Di Nallo (Vicenza), Lavinia Tornaghi (Milan);
Difensori: Carolina Bertora (Arezzo), Martina Bressan (Inter), Martina Cocino (Aarau), Lidia Consolini (Inter), Azzurra Gallo (Tolosa), Emma Lombardi (Fiorentina), Cristina Minuscoli (Parma), Martina Tosello (Cesena), Caterina Venturelli (Sassuolo), Sofia Verrini (Inter);
Centrocampiste: Giada Catena (Res Donna Roma), Martina Cherubini (Daytona State), Maya Cherubini (Fiorentina), Jessica Ciano (Cesena), Paola Fadda (Sassuolo), Manuela Sciabica (Lazio), Sofia Testa (Ternana Women), Marta Zamboni (Como Women);
Attaccanti: Karen Appiah (Cesena), Giada Pellegrino Cimò (Roma), Giulia Galli (Roma), Carolina Tironi (Genoa), Rosanna Ventriglia (Ternana Women).
Staff - Tecnico: Nicola Matteucci; metodologo: Fabio Andolfo; vice allenatore: Erika Lisi; preparatore atletico: Vincenzo Piermatteo; preparatore dei portieri: Mattia Volpi.