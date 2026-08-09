Nesta ricorda la Lazio: "Ad Avellino con Zeman, mi mise centrale e..."

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L'Avellino ha perso ai rigori nell'amichevole contro il Torino. Il tecnico biancoverde Alessandro Nesta ha parlato in sala stampa nel post partita, ricordando anche il suo passato da giocatore della Lazio allo Stadio Partenio. Di seguito le sue parole: "Peccato, perché vincere fa sempre bene, anche un trofeo amichevole. Ma va bene, esco soddisfatto, siamo partiti bene i primi 15 minuti, poi siamo andati troppo dietro agli avversari e ci siamo un po' persi. Nel secondo tempo meglio, abbiamo pareggiato con merito, sono contento per come sta andando.

"Il Partenio? Bello, ma già ieri ho capito cosa sia questa città, con la presentazione in piazza. C'è tanta energia e passione, c'è tanta aspettativa, ma sono contento di essere qui, non vedo l'ora di iniziare a fare sul serio e con la spinta dei nostri tifosi ci possiamo divertire. L'Avellino con la Lazio nel 1996? Vero, me lo avevano ricordato già, in Coppa Italia, in quella gara Zeman mi ha provato da centrale. Io in Primavera giocavo come terzino. Lo devo ringraziare perchè se ho avuto questa carriera è anche grazie a quella intuizione".