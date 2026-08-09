Frosinone - Lazio, le informazioni per i tifosi diretti allo Stirpe
La S.S. Lazio al fine di facilitare l'arrivo allo stadio dei tifosi biancocelesti all'interno del settore ospiti rende noto, come da verbale ufficiale del G.O.S. di Frosinone, quanto segue:
"Il Gruppo Operativo di Sicurezza della Questura di Frosinone, comunica che per motivi di ordine pubblico, i tifosi della Lazio in arrivo in auto o altro all'uscita autostradale A/1 di Frosinone, verranno compattati e accompagnati allo stadio dal personale delle F.F.O.O. al parcheggio del settore ospiti posto all'interno del Palazzetto dello Sport "Città di Frosinone". Questo l'itinerario che verrà applicato: Casello A/1 Frosinone - SS 156 Monti Lepini - Via Valle Fioretta - Via Selva Casarino - Viale Caravaggio - Viale Michelangelo - anello di Viale Olimpia in senso oraio - parcheggio Palazzetto dello Sport.
Eventuali tifosi che dovessero presentarsi ai Pre Varchi A e B saranno indirizzati dal personale addetto alla sicurezza sulla SS 156 Monti Lepini direzione autostrada da dove, all'incrocio con via Valle Fioretta/Madonna delle Rose, entreranno nel percorso protetto per raggiungere, in condizioni di sicurezza, l'area di sosta del predetto Palazzetto dello Sport".