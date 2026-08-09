Lazio, Lotito non ha appoggiato Malagò: la conferma arriva da Maldini

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio non ha votato per Giovanni Malagò in fase di elezione presidenziale. La società biancoceleste, come circolato nelle scorse settimane, è stato l'unico club di Serie A a non appoggiare la candidatura dell'ex numero uno del CONI.

Una notizia che è stat confermata anche da Paolo Maldini nella sua intervista al Corriere della Sera. L'ex dirigente del Milan, e per pochi giorni anche dell'Italia, parlando delle alternative a Pirlo per la panchina, ha svelato che la Lazio di Lotito è stata l'unica società a non votare per il nuovo corso azzurro.

Spiegando il motivo dell'infattibilità di De Rossi e Grosso per il ruolo di c.t., Maldini ha detto: "Il presidente ci ha detto che in base agli accordi che l’hanno portato all’elezione, con l’appoggio di tutti i club tranne la Lazio, non potevamo toccare gli allenatori delle squadre di serie A. Quindi De Rossi e Grosso erano esclusi".