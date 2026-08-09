Euro 2032, Malagò e la questione stadi: "Oltre a Torino? Non spetta a me dirlo, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente Malagò ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale si è espresso anche sulla questione stadi in vista di Euro 2032. Ad oggi, infatti, Italia e Turchia saranno i paesi organizzatori, ma se la Turchia ha già tutti gli stadi pronti, l'Italia ha solamente l'Allianz Stadium in regola con i parametri richiesti. Sul tema, Malagò ha detto di non essere preoccupato ma, al tempo stesso, di essere uno di quelli che non vuole perdere neanche un secondo. "Non lo perderemo grazie alla collaborazione di tutti i soggetti in campo", ha spiegato.

Poi, imbeccato sugli altri impianti: "Oltre a Torino chi ci sarà? Non spetta a me dirlo, ma agli uffici tecnici. Certo, potrebbe accadere di avere dentro al lista le cinque grandi città italiane, Torino, Milano, Roma, Firenze e Napoli".