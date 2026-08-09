Calciomercato Lazio | Tavares e Pellegrini possono partire: scelto il sostituto

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Incedibili nella Lazio non ce ne sono. La società biancoceleste ha chiarissimi problemi di liquidità che stanno limitando notevolmente le possibilità sul mercato. Da Formello cercando fondi che possano finanziare nuovi acquisti, tra i quali anche quello di Ibe Hautiket, difensore centrale dello Standard Liegi oggi irraggiungibile per il club biancoceleste. Fondi che potrebbe arrivare dalla cessione dei due terzini: Nuno Tavares e Luca Pellegrini.

Il primo ha saltato tutta la preparazione atletica per alcuni acciacchi fisici che non convincono la dirigenza. La Lazio si guarda intorno, aspetta offerte e valuta, ma secondo il Messaggero attualmente l'unico interesse registrato dalla società è quello del Porto che, però, non avrebbe presentato offerte ufficiali. Ancora più stazionaria è la situazione di Pellegrini che, dato il suo stipendio elevato, partirebbe se dovesse farsi avanti qualcuno con insistenza.

La Lazio, d'altronde, avrebbe già individuato il loro sostituto. Risale a qualche settimana fa, infatti, l'interesse per Vitalie Becker dello Shalke 04. Il terzino classe 2005 è stato tra i protagonisti della promozione del club in Bundesliga, ma potrebbe rinnovare a breve con i tedeschi complicando notevolmente l'operazione.