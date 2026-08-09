Calciomercato Lazio | Gattuso, il retroscena su Markmann: "Ecco cosa mi aveva chiesto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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In conferenza stampa, Gattuso ha parlato anche di Markmann e del motivo per il quale l'operazione di mercato non si è conclusa positivamente per la Lazio. Il calciatore, infatti, ha rifiutato la soluzione capitolina. Ma il tecnico, al termine dell'amichevole contro il Frosinone, ha spiegato anche perché. Ecco le sue parole:

"Lo stesso vale per Markmann. Un ragazzo di 19 anni mi aveva chiesto di giocare titolare, il calcio sta cambiando. Non possiamo prendere tanto per prendere, ma giocatori funzionali per come vogliamo giocare. Mi sono preso la colpa, è un dato di fatto. Voglio calciatori funzionali. Poi quando succedono queste cose c'è tanto rammarico, ora ci rimettiamo di nuovo in moto e troviamo quei due profili. Quando arriva l'attaccante vedremo".