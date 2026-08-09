Frosinone - Lazio, il dato sui presenti allo Stirpe: ecco il numero

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© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Sono in campo Frosinone e Lazio per l'ultima amichevole estiva della stagione prima dell'inizio degli impegni ufficiali, che per entrambe le squadre sarà ai trentaduesimi di Coppa Italia. Come comunicato dal club gialloblù, il dato totale dei presenti allo Stirpe ammonta a 9766 spettatori.