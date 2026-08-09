Frosinone - Lazio, il dato sui presenti allo Stirpe: ecco il numero
09.08.2026 21:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com
Sono in campo Frosinone e Lazio per l'ultima amichevole estiva della stagione prima dell'inizio degli impegni ufficiali, che per entrambe le squadre sarà ai trentaduesimi di Coppa Italia. Come comunicato dal club gialloblù, il dato totale dei presenti allo Stirpe ammonta a 9766 spettatori.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.