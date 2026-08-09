Frosinone - Lazio, il dato sui presenti allo Stirpe: ecco il numero

09.08.2026 21:10 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Frosinone - Lazio, il dato sui presenti allo Stirpe: ecco il numero
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© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Sono in campo Frosinone e Lazio per l'ultima amichevole estiva della stagione prima dell'inizio degli impegni ufficiali, che per entrambe le squadre sarà ai trentaduesimi di Coppa Italia. Come comunicato dal club gialloblù, il dato totale dei presenti allo Stirpe ammonta a 9766 spettatori.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.