Lazio | Un tuffo nel passato: Caicedo ricorda il gol al Frosinone - VIDEO

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C’è un filo di nostalgia nel ricordo di Felipe Caicedo. In occasione dell’amichevole tra Frosinone e Lazio, l’attaccante ha riavvolto il nastro fino al 2019, quando proprio un suo gol decise la sfida al Benito Stirpe. Caicedo ha ripubblicato sui social il video di quella rete: un piccolo tuffo nel passato che fa sempre piacere rivivere e che dimostra quanto "Il Panterone" sia rimasto legato ai colori biancocelesti. Di seguito il video.