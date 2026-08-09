Lazio | Un tuffo nel passato: Caicedo ricorda il gol al Frosinone - VIDEO
09.08.2026 20:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
C’è un filo di nostalgia nel ricordo di Felipe Caicedo. In occasione dell’amichevole tra Frosinone e Lazio, l’attaccante ha riavvolto il nastro fino al 2019, quando proprio un suo gol decise la sfida al Benito Stirpe. Caicedo ha ripubblicato sui social il video di quella rete: un piccolo tuffo nel passato che fa sempre piacere rivivere e che dimostra quanto "Il Panterone" sia rimasto legato ai colori biancocelesti. Di seguito il video.
#SSLazio #Frosinone pic.twitter.com/TMGdeSZyDX— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) August 9, 2026
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.