Frosinone-Lazio, squadra sotto il settore ospiti prima del riscaldamento - VIDEO

09.08.2026 20:35 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Frosinone-Lazio, squadra sotto il settore ospiti prima del riscaldamento - VIDEO

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio della partita tra Lazio e Frosinone, ultima amichevole della preseason biancoceleste. Durante il riscaldamento del Benito Stirpe la squadra di Gennaro Gattuso si è regalata qualche momento di vicinanza con la propria tifoseria, prendendosi gli appluasi e gli abbracci del proprio popolo arrivato in Ciociaria per far sentire il proprio affetto ai giocatori. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.
Frosinone-Lazio, squadra sotto il settore ospiti