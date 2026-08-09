Under 18 | Ansideri: “Un onore indossare la maglia della Lazio”

È intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club Andrea Ansideri, tra i nuovi volti della Lazio Under 18. Queste le sue parole: “Sono un terzino sinistro, vengo da un’accademia in Spagna, Marcet. Ho 17 anni e sono arrivato quest’anno alla Lazio sperando di ripagare la fiducia che mi è stata data e di impegnarmi al massimo per questa grande società e per i risultati che vorremo ottenere in futuro”.

“Arrivare qui e indossare questa maglia è un onore, è una grande società che ringrazio per la fiducia. Spero di ripagarla nel migliore dei modi, sia individualmente che portando più in alto possibile la squadra: il gruppo è la cosa più importante. Mi aspetto una stagione divertente, ma anche faticosa perché un campionato importante con tante squadre forti”.

“Potremo competere tranquillamente, siamo un bel gruppo e siamo forti, e si sta creando anche un bel legame con il mister e lo staff. Il mister trasmette molto a livello caratteriale, ti sprona sempre a dare il massimo e fare di più. Stiamo iniziando a lavorare a livello tattico, stiamo facendo grandi passi e sa gestire bene la squadra. È un gran mister”.