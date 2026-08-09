Lazio | Romagnoli, non ci sono certezze: il punto tra addio e permanenza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - A Formello si prova a lavorare su qualche nuovo acquisto ma, soprattutto, si spera arrivi anche un incasso, perché c'è da prendere anche un difensore centrale. Su Romagnoli nessuno può dare certezze al momento. Nonostante Gattuso lo abbia mandato in campo nelle ultime amichevoli disputate, in allenamento sta lavorando soprattutto con Provstgaard e Doekhi, che devono affiatarsi.

Rino vuole solamente gente motivata al massimo - con Gila ha spinto lui per la cessione - e non si opporrebbe all'addio qualora venisse assicurato in breve tempo l'arrivo del sostituto. La questione Al-Sadd sembra praticamente chiusa, riporta Il Messaggero, mentre l'Atalanta, che sta cedendo Djimsiti in Arabia Saudita, dopo un primo approccio potrebbe tornare forte. A Bergamo, poi, c'è Sarri. che riaccoglierebbe volentieri Romagnoli in rosa. Avrebbe un giocatore dalla sicura affidabilità.