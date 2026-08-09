Calciomercato Lazio | Fabbian può tornare al Bologna: le ultime
09.08.2026 06:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Si decide il futuro di Giovanni Fabbian. Il centrocampista è in uscita dalla Fiorentina, visti i tanti acquisti a centrocampo di quest'estate. Su di lui c'è da giorni l'interesse della Lazio, attualmente occupata in attacco con il possibile innesto di Franjo Ivanovic dal Benfica. Per questo, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2003 potrebbe ora fare ritorno al Bologna, che aveva salutato a gennaio per trasferirsi proprio nel club viola. Ma su di lui c'è anche il Sassuolo, che potrebbe inserirlo nell'affare per Thorstvedt che Grosso ritroverebbe volentieri a Firenze.
Pubblicato l'8/08 alle 17.30
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.