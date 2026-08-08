WOMEN | Lazio, dopo la Ternana un’altra squadra arriva a Formello: i dettagli

Continua il precampionato della Lazio Women, che il 23 agosto alle 20:30 esordirà in Serie A Women’s Cup nella gara contro la Napoli Women. Proprio le partenopee, tolto un test contro una selezione locale a Celano, sono state le prime protagoniste di un test contro la squadra di Grassadonia nel ritiro abruzzese. In seguito a Formello il 6 agosto è arrivata la Ternana per un altro test terminato in parità. Capitan Castiello e compagne proseguiranno il lavoro ancora all’interno del centro sportivo, dove martedì 11 agosto alle ore 18:00 arriverà la Res Donna Roma per un altro test.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele