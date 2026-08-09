Rocca: "Le squadre del Lazio sono un valore aggiunto per la Regione"

In un estratto dell'intervista rilasciata a ItaliaAvanti, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha parlato dell'importanza del calcio nella Capitale e provincia citando anche la Lazio, squadra di cui è tifoso. Di seguito le sue parole: “Per la Regione, Lazio, Roma e Frosinone rappresentano intere comunità, un valore aggiunto anche economico, in Serie A, che generano indotto. Lo sport è un pilastro della nostra società”.

“Per la Regione Lazio, Roma e Frosinone rappresentano intere comunità, un valore aggiunto anche economico, in Serie A, che generano indotto. Lo sport è un pilastro della nostra società”.



Un estratto dell’intervista di @CarmineAbate7 al Presidente della Regione Lazio… pic.twitter.com/SSh7ZsMHW3 — italiavanti (@italiavanti) August 8, 2026

Pubblicato l'8/08 alle 15.00