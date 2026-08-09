Rocca: "Le squadre del Lazio sono un valore aggiunto per la Regione"

09.08.2026 07:20 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Rocca: "Le squadre del Lazio sono un valore aggiunto per la Regione"

In un estratto dell'intervista rilasciata a ItaliaAvanti, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha parlato dell'importanza del calcio nella Capitale e provincia citando anche la Lazio, squadra di cui è tifoso. Di seguito le sue parole: “Per la Regione, Lazio, Roma e Frosinone rappresentano intere comunità, un valore aggiunto anche economico, in Serie A, che generano indotto. Lo sport è un pilastro della nostra società”.

Pubblicato l'8/08 alle 15.00 

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.