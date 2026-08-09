Frosinone scatenato sul mercato: in arrivo quattro giocatori. E contro la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Frosinone non si ferma. A ridosso dell'inizio ufficiale della stagione, la società gialloblù si sta muovendo pesantemente sul mercato in entrata. Oltre all'acquisto di Masini dal Genoa, infatti, i ciociari stanno chiudendo altri tre innesti. Si tratta di Romano Schmid, in arrivo per otto milioni dal Werder Brema, di Grillitsch, rimasto svincolato, e di Aleksa Terzic, ex terzino della Fiorentina e attualmente al Salisburgo. Prima di accogliere questi calciatori, la squadra di Alvini affronterà in amichevole la Lazio di Gattuso, con la gara in programma al Benito Stirpe nella giornata di domenica 9 agosto alle 20:45.

Pubblicato l'8/08 alle 20.30