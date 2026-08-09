Calciomercato Lazio | Hautekiet in campo con lo Standard Liegi: errore all'esordio

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome che la Lazio sta osservando più da vicino per la linea difensiva è quello di Ibe Hautekiet. Difensore centrale dello Standard Liegi, classe 2002, con il futuro ancora da definire. Ha conquistato Formello, piacciono le sue caratteristiche e il prezzo è più abbordabile di nomi trattati nelle scorse settimane. Tuttavia, non per questo più semplice da acquistare.

BUDGET RISICATO - Il budget della Lazio è risicato, secondo il Corriere dello Sport, ammonterebbe a 9 milioni di euro e questo costringerebbe la società a ponderare bene ogni mossa. Da questo ragionamento nasce la proposta formalizzata al club belga per l'acquisto di Hautekiet: un prestito con diritto di riscatto dal valore di circa 5 milioni di euro. Inaccettabile per il club belga che ha fatto sapere che per liberare il calciatore sarà sufficiente pagare la clausola rescissoria accordata al momento della firma.

HAUTEKIET TITOLARE CON LO STANDARD LIEGI - Nel frattempo, nella serata di ieri Hautekiet è sceso regolarmente in campo con lo Standard Liegi nella prima partita di campionato contro il Cercle Brugge. Terminata con il risultato di 2-2, il difensore belga è stato protagonista di una sbavatura che ha portato in vantaggio gli avversari.