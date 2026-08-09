Calciomercato Lazio | Floriani, il Cagliari vuole fare sul serio: il punto sul terzino

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Cagliari è scatenato sul mercato. La squadra rossoblù nella giornata di oggi ufficializzerà ben tre acquisti: Maldini, Aurelio e Carlos. Giocatori che si aggiungeranno alla rosa di Pisacane dando maggiore profondità ma che non basteranno per completare il mercato. Archiviati i primi colpi, infatti, la società sarda cercherà di aggiungere alla rosa anche un terzino destro e i nomi sul tavolo sarebbero due: Floriani Mussolini della Lazio e Van der Brempt del Como. Per il primo la società biancoceleste potrebbe non fare resistenza, soprattutto considerando la numerosa presenza di giocatori in quel ruolo.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_