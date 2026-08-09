Lazio, Gattuso scarica Gimenez? "Non devo convincere nessuno!"
Il sogno per l'attacco della Lazio si chiama Santi Gimenez. Un profilo complicato al quale poter arrivare, ma che farebbe al caso dei biancocelesti per caratteristiche e livello.
Un profilo sul quale, però, Gattuso si è espresso severamente in conferenza stampa al termine della partita amichevole contro il Frosinone. Il tecnico calabrese, infatti, rispondendo a una domanda sul giocatore ha fatto riferimento alla volontà che deve avere un calciatore di vestire questi colori. Di seguito le sue parole.
"La cosa più importante è che qua deve venire gente che ha voglia di venire. Io non sono abituato a convincere i giocatori, nel calcio non ci può promettere nulla, parla il campo. Se uno ha voglia deve venire, mettere l'elmetto che è quello di cui abbiamo bisogno quest'anno. Se non ci sono queste condizioni, è inutile".