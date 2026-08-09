Lazio, Gattuso scarica Gimenez? "Non devo convincere nessuno!"

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Il sogno per l'attacco della Lazio si chiama Santi Gimenez. Un profilo complicato al quale poter arrivare, ma che farebbe al caso dei biancocelesti per caratteristiche e livello.

Un profilo sul quale, però, Gattuso si è espresso severamente in conferenza stampa al termine della partita amichevole contro il Frosinone. Il tecnico calabrese, infatti, rispondendo a una domanda sul giocatore ha fatto riferimento alla volontà che deve avere un calciatore di vestire questi colori. Di seguito le sue parole.

"La cosa più importante è che qua deve venire gente che ha voglia di venire. Io non sono abituato a convincere i giocatori, nel calcio non ci può promettere nulla, parla il campo. Se uno ha voglia deve venire, mettere l'elmetto che è quello di cui abbiamo bisogno quest'anno. Se non ci sono queste condizioni, è inutile".