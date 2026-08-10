Lazio, Gattuso a LSC: "Serve più pulizia, ma con questo atteggiamento..."

Al termine dell'amichevole vinta 2-1 dalla Lazio contro il Frosinone è intervenuto ai microfoni di LSC il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso per commentare la prova della sua squadra e il lavoro che sta svolgendo.

"Si lavora per vincere. Il mestiere dell'allenatore senza le partite sarebbe il più bello del mondo. Siamo contenti, si può migliorare, ma il Frosinone va molto forte e siamo stati bravi a reggere il loro passo. Si poteva far meglio negli ultimi 25 metri. Sono molto soddisfatto di quello che questa squadra va in allenamento. Mi tengo le cose buone per migliorare su cosa fare, dobbiamo essere più puliti. Abbiamo smontato tanto, Sarri è un maestro, ma stiamo facenodo qualcosa di diverso. Sicuramente un po' di tempo ci vuole, ma per come interpretiamo le partite sono contento, mi piace la mentalità. Questi ragazzi lavorano".

"Andiamo a cercare anche qualcosa di difficile, tante squadre in Italia vengono sui riferimenti, ma se facciamo bene portiamo cinque o sei uomini sulla trequarti. Dobbiamo rischiare, la coperta è corta. La reazione dopo il gol? Non è causale. Zaccagni dello scorso anno oggi si sarebbe fatto buttare fuori, voglio che sia questo l'atteggimaento della squadra. Dobbiamo esser bravo. La squadra va, abbiamo gamba. Dobbiamo smaltire ancora un po' i carichi, ma se vogliamo giocare in questo modo qua dobbiamo andare, se stiamo in mezzo ci fanno ballare la rumba. Questa è la strada, non possiamo andare piano. La difesa a 3? Si può fare tutto, dipende dagli avversari. Bisogna provarle tutto, useremo anche questo modulo".

Pubblicato il 9/08