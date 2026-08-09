Lazio, la squadra voleva amichevoli di alto livello: la rivelazione di Marusic

Adam Marusic ha parlato della scelta della società di affrontare squadre di livello inferiori rispetto alla Lazio per la preparazione estiva. Una scelta che non ha trovato d'accordo il gruppo squadra. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

"Le amichevoli di questo livello? Questa è una decisione del mister e della società, penso che tutti i giocatori vogliono giocare partite con avversari più forti. A me dispiace perché abbiamo avuto queste partite, potevamo anche affrontare squadre più forti. Ma dobbiamo accettarlo".