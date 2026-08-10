FORMELLO - Lazio, preparazione in archivio: al via gli impegni ufficiali

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Con la vittoria per 1-2 contro il Frosinone, termina la preparazione estiva della Lazio. La gara dello Stirpe ha chiuso il giro di amichevoli disputate dalla squadra di Gattuso. Ora inizieranno gli impegni ufficiali, a partire da domenica prossima. In un Olimpico che si preannuncia semivuoto per la contestazione, i biancocelesti ospiteranno il Mantova per i trentaduesimi di Coppa Italia. Dopo di che prenderà il via il campionato (24 agosto).

Rientreranno presto Isaksen e Cataldi, sulla via del recupero dopo le rispettive operazioni per la pubalgia. Da capire in settimana anche le condizioni di Nuno Tavares e Pellegrini, fermi da tempo per un'infiammazione al ginocchio (il primo, in Portogallo per un controllo e tornerà martedì) e un problema alla caviglia (il secondo, atteso in campo). A loro si aggiungono Gigot, Patric, ancora indisponibili, Artistico e Przyborek, ai box per affaticamento. Dalla ripresa (lunedì, poi martedì riposo) proveranno a tornare a disposizione.