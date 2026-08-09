Non è più la Lazio di Sarri: ecco cosa chiede Gattuso a Marusic

09.08.2026 23:40 di  Simone Locusta   vedi letture
Non è più la Lazio di Sarri: ecco cosa chiede Gattuso a Marusic

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Frosinone - Lazio, gara vinta 1-2 dai biancocelesti, il terzino biancoceleste Adam Marusic ha parlato delle differenze tra Sarri e Gattuso. Di seguito le sue parole.

"Adesso giochiamo diversamente rispetto all'anno scorso, Gattuso ha altre idee rispetto a Sarri. Con lui sono più offensivo, il mister mi chiede cose diverse. Tutti hanno giocato una partita seria oggi e dobbiamo continuare così".

Poi ha aggiunto: "Stiamo lavorando tanto tatticamente, il mister può cambiare e noi dobbiamo sapere cosa fare. Gattuso mi piace tanto come uomo, gli piace lavoro e vuole sempre il massimo da noi. Solo così si possono fare risultati".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.