Lazio, la difesa a tre è un'opzione: la spiegazione di Gattuso

La Lazio ha concluso l'amichevole contro il Frosinone, l'ultima della preseason, schierandosi con la difesa a tre. Romagnoli al centro, ai lati Doekhi e Provstgaard. Una soluzione che non si era mai vista durante la preparazione e che a Formello l'ultima volta che era stata prvoata era il 2021, con Inzaghi in panchina. Al termine della partita proprio Gattuso ha parlato di questo tipo di soluzione, spiegando quando potrebbe essere attuata.

"Dipende dagli avversari, quando vogliamo portare la spesa a casa. Questa squadra l'anno scorso faceva un tipo di gioco allenata da un maestro di 4-3-3. Abbiamo smontato tnato per fare qualcosa di diverso e sono soddisfatto dei ragazzi. Se vogliamo fare qualcosa di diverso, lo stiamo provando. Sono molto soddisfando di come la squadra tiene il campo, ma dobbiamo essere più puliti. Era un 3-4-3, non ci dobbiamo schiacciare a cinque ma essere aggressivi. Ci saranno delle partite in cui forse potremmo giocare così. Poi vediamo".

Poi sui moduli Gattuso ha aggiunto: "Non vi fissate sulla difesa a tre, i moduli trovano il tempo che trovano. Dia dà qualità, deve migliorare quando scarica e arrivare il prima possibile a riempire l'area. Troppo facile parlare di moduli, dobbiamo parlare della mentalità. Il Frosinone va a mille allora, corre tanto. Noi siamo stati bravi a fare la nostra partita. Noi sbagliamo abcora tanto, ma mi tengo la prestazione e la mentalità. Non è semplice giocare un tipo di calcio e riuscire in poco tempo a fare cose buone. Dobbiamo alzare il livello, la qualità di corsa e di gioco. Sono molto soddisfatto e faccio i complimenti ai ragazzi".