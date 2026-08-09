Lazio, dal settore giovanile alle prime squadre: tutti i derby della stagione

Si avvicina l’inizio di una nuova stagione, che porterà con sé molte nuove gare da giocare tra settore giovanile, Primavera, prima squadra maschile e prima squadra femminile. Tanti saranno allora anche i derby con la Roma: ecco, categoria per categoria, tutti gli appuntamenti stagionali con una stracittadina tra Lazio e giallorossi.

PRIMA SQUADRA MASCHILE

13 dicembre 2026 Lazio-Roma

28 aprile 2027 Roma-Lazio

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

4 ottobre 2026 Roma-Lazio

7 febbraio 2027 Lazio-Roma

PRIMAVERA

9 gennaio 2027 Roma-Lazio

10 aprile 2027 Lazio-Roma

UNDER 18

9 novembre 2026 Lazio-Roma

2 aprile 2027 Roma-Lazio

UNDER 17

20 settembre 2026 Lazio-Roma

31 gennaio 2027 Roma-Lazio

UNDER 16

15 novembre 2026 Lazio-Roma

14 marzo 2027 Roma-Lazio

UNDER 15

15 novembre 2026 Lazio-Roma

14 marzo 2027 Roma-Lazio