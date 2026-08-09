Lazio, dal settore giovanile alle prime squadre: tutti i derby della stagione
Si avvicina l’inizio di una nuova stagione, che porterà con sé molte nuove gare da giocare tra settore giovanile, Primavera, prima squadra maschile e prima squadra femminile. Tanti saranno allora anche i derby con la Roma: ecco, categoria per categoria, tutti gli appuntamenti stagionali con una stracittadina tra Lazio e giallorossi.
PRIMA SQUADRA MASCHILE
13 dicembre 2026 Lazio-Roma
28 aprile 2027 Roma-Lazio
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
4 ottobre 2026 Roma-Lazio
7 febbraio 2027 Lazio-Roma
PRIMAVERA
9 gennaio 2027 Roma-Lazio
10 aprile 2027 Lazio-Roma
UNDER 18
9 novembre 2026 Lazio-Roma
2 aprile 2027 Roma-Lazio
UNDER 17
20 settembre 2026 Lazio-Roma
31 gennaio 2027 Roma-Lazio
UNDER 16
15 novembre 2026 Lazio-Roma
14 marzo 2027 Roma-Lazio
UNDER 15
15 novembre 2026 Lazio-Roma
14 marzo 2027 Roma-Lazio