Lazio, c'è il Frosinone: la società ricorda l'appuntamento sui social - FOTO
09.08.2026 10:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Oggi la Lazio torna in campo nell'ultima amichevole prestagione. Alle ore 20.45 la squadra di Rino Gattuso scenderà in campo contro il Frosinone al Benito Stirpe in una partita che servirà a togliere gli ultimi dubbi del tecnico prima dell'esordio stagionale contro il Mantova, il 16 agosto, e che per la prima volta nella preseason metterà la Lazio davanti una squadra che milita nel campionato di Serie A. Per ricordare l'appuntamento la società ha pubblicato il consueto 'Matchday' sui propri canali social, scegliendo Taylor come volto per la copertina.
MATCHDAY— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 9, 2026
🆚 FROSINONE
H. 20:45
Dove vedere l’amichevole di oggi ⤵️
https://t.co/01cRq3N11x pic.twitter.com/9piSYpjUm0
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.