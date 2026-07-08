La Lazio saluta Provedel: "Grazie per tutti i ricordi" - VD
Ivan Provedel è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Il portiere ha svolto le visite mediche e firmato un contratto con i nerazzurri.
Un addio annunciato quello del portiere biancoceleste che la Lazio ha voluto salutare con un video social. Nelle immagini le migliori parate e quel gol, indimenticabile, in Champions League contro l’Atletico Madrid insieme alla frase: “Grazie per tutti i ricordi, Ivan. Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro”.
A corredo anche il comunicato ufficiale della cessione del portiere: "La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Ivan Provedel all'FC Internazionale Milano. Provedel, acquistato nell`estate 2022 dallo Spezia, lascia i biancocelesti dopo 146 presenze e uno storico gol nel pareggio contro l'Atletico Madrid in Champions League. Tutto il Club desidera ringraziare Ivan per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro".
Thank you for all the memories, Ivan. Wishing you all the best for the future 🩵#AvantiLazio pic.twitter.com/Rtq1FX6AZV— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 8, 2026