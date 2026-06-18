Lazio, Gigot e lo scatto con la maglia di Stam: la storia social - FOTO
Nell'attesa di conoscere il proprio futuro, e capire se sarà o meno nei piani di Gattuso, Samuel Gigot si gode questi giorni di vacanza. Il contratto del centrale francese scadrà nel 2027, ma non è detto che indosserà la maglia della Lazio anche la prossima stagione.
L'ultima è stata a dir poco travagliata per lui, non è stato praticamente mai a disposizione di Maurizio Sarri causa infortunio. Nonostante tutto, il suo legame con la Lazio è evidente. La tifoseria stessa lo ha sempre incoraggiato e supportato, perché chi lotta degnamente con l'aquila sul petto un posto nel cuore dei tifosi lo trova sempre.
Un legame che unisce presente ma anche passato per Gigot, che nell'ultima storia su Instagram si è immortalato mentre indossava una maglia vintage della storia biancoceleste, per la precisione la n.31 di Jaap Stam, storico difensore olandese della Lazio. Di seguito la foto.