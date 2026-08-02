IL TABELLINO di Ascoli - Lazio 1-2
Amichevole
Stadio Cino e Lillo Del Duca, Ascoli
Domenica 2 agosto 2026, ore 20:45
ASCOLI - LAZIO 1-2 (61' Chakir, 66' Zaccagni, 88' Ratkov)
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna (69' Oliveri), Curado (81' Diamanti), Nicoletti (74' Rizzo), Guiebre (32' Zagari); Acampora (74' Gorica), Milanese (81' Russo); Silipo (74' De Pieri), Perciun (86' Conti), D'Uffizi (74' Lo Scalzo); Chakir (74' Gori). A disp.: Dente, Crespi, Caucci. All.: Tomei.
LAZIO (4-3-3): Mandas (74' Motta); Lazzari (74' Floriani Mussolini), Doekhi (74' Bordon), Provstgaard (74' Romagnoli), Marusic (74' Pedraza); Dele-Bashiru (74' Belahyane), Rovella (74' Farcomeni), Taylor (74' Przyborek); Noslin (74' Cancellieri), Dia (74' Ratkov), Zaccagni (74' Serra). A disp.: Renzetti, Galassi, Artistico. All.: Gattuso.
NOTE
Arbitro: Andrea Zanotti (sez. Rimini)
Assistenti: Simone Pistarelli - Matteo Lauri
IV ufficiale: Juan Luca Sacchi
Recupero: 2' ; 5'
Ammoniti: -
Espulsi: -