IL TABELLINO di Ascoli - Lazio 1-2

02.08.2026 22:44 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Ascoli - Lazio 1-2

Amichevole

Stadio Cino e Lillo Del Duca, Ascoli

Domenica 2 agosto 2026, ore 20:45

ASCOLI - LAZIO 1-2 (61' Chakir, 66' Zaccagni, 88' Ratkov)

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna (69' Oliveri), Curado (81' Diamanti), Nicoletti (74' Rizzo), Guiebre (32' Zagari); Acampora (74' Gorica), Milanese (81' Russo); Silipo (74' De Pieri), Perciun (86' Conti), D'Uffizi (74' Lo Scalzo); Chakir (74' Gori). A disp.: Dente, Crespi, Caucci. All.: Tomei.

LAZIO (4-3-3): Mandas (74' Motta); Lazzari (74' Floriani Mussolini), Doekhi (74' Bordon), Provstgaard (74' Romagnoli), Marusic (74' Pedraza); Dele-Bashiru (74' Belahyane), Rovella (74' Farcomeni), Taylor (74' Przyborek); Noslin (74' Cancellieri), Dia (74' Ratkov), Zaccagni (74' Serra). A disp.: Renzetti, Galassi, Artistico. All.: Gattuso. 

NOTE

Arbitro: Andrea Zanotti (sez. Rimini)

Assistenti: Simone Pistarelli - Matteo Lauri

IV ufficiale: Juan Luca Sacchi

Recupero: 2' ; 5'

Ammoniti: -

Espulsi: -

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.