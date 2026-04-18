IL TABELLINO di Napoli - Lazio 0-2

18.04.2026 19:56 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Napoli - Lazio 0-2
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Serie A Enilive | 33ª giornata

Sabato 18 aprile 2026, ore 18:00

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

NAPOLI - LAZIO 0-2 (6' Cancellieri, 57' Basic)

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (72' Mazzocchi), Anguissa (46' Elmas), Lobotka (63' Giovane), Spinazzola (63' Gutierrez); De Bruyne (46' Alisson Santos), McTominay; Hojlund. A disp.: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani. All.: Conte.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari (81' Hysaj), Gila (60' Provstgaard), Romagnoli, Tavares; Basic (70' Dele-Bashiru), Cataldi (60' Patric), Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni (60' Dia). A disp.: Giacomone, Pannozzo, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.

Arbitro: Zufferli;

Assistenti: Lo Cicero - Cecconi;

IV Uomo: Feliciani;

VAR: Di Bello;

AVAR: Meraviglia.

NOTE

Ammoniti: Lobotka (N), Cataldi (L), Taylor (L), Dia (L)

Espulsi: -

Recupero: 1' ; 5'

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.