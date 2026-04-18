IL TABELLINO di Napoli - Lazio 0-2
Serie A Enilive | 33ª giornata
Sabato 18 aprile 2026, ore 18:00
Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
NAPOLI - LAZIO 0-2 (6' Cancellieri, 57' Basic)
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (72' Mazzocchi), Anguissa (46' Elmas), Lobotka (63' Giovane), Spinazzola (63' Gutierrez); De Bruyne (46' Alisson Santos), McTominay; Hojlund. A disp.: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani. All.: Conte.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari (81' Hysaj), Gila (60' Provstgaard), Romagnoli, Tavares; Basic (70' Dele-Bashiru), Cataldi (60' Patric), Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni (60' Dia). A disp.: Giacomone, Pannozzo, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.
Arbitro: Zufferli;
Assistenti: Lo Cicero - Cecconi;
IV Uomo: Feliciani;
VAR: Di Bello;
AVAR: Meraviglia.
NOTE
Ammoniti: Lobotka (N), Cataldi (L), Taylor (L), Dia (L)
Espulsi: -
Recupero: 1' ; 5'