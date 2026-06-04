Calciomercato Lazio | Provedel ha detto "Sì" all'Inter: ecco cosa manca

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CALCIOMERCATO LAZIO - Ivan Provedel si allontana dalla Lazio. Come vi abbiamo raccontato, il portiere biancoceleste è in partenza, con Mandas e Motta che con ogni probabilità resteranno a difendere i pali della Lazio.

Nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli. Stando a quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il club più vicino a Provedel sarebbe l'Inter. Il club nerazzurro avrebbe già un accordo col calciatore e nei prossimi giorni sono previsti contatti con la Lazio per arrivare a dama e chiudere l'operazione. Di seguito le sue parole.

“L’Inter ha già trovato un accordo con Provedel per il contratto, lui ha già detto di sì e vuole andare all'Inter. Manca l'accordo tra club: l'Inter dovrà iniziare a trattare con la Lazio, ci aspettiamo contatti nei prossimi giorni”.