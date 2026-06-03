Calciomercato Lazio | Mandas sarà il titolare, Provedel in uscita: il piano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha iniziato a pianificare la stagione che verrà. Gennaro Gattuso è arrivato a Formello per programmare le prossime mosse insieme alla società biancoceleste. Sarà un'estate di cambiamenti, ma anche di ritorni. Infatti, nei prossimi giorni la Lazio riabbraccerà Christos Mandas: il portiere greco, ceduto in prestito al Bournemouth durante la sessione invernale di calciomercato, non verrà riscattato e farà ritorno nella Capitale.

Il ritorno di Mandas non sarà un dettaglio per la nuova Lazio di Gattuso, tutt'altro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il piano della società biancoceleste prevede con ogni probabilità la volontà di tenere Mandas come portiere titolare della prossima stagione. Alle sue spalle ci sarà il giovane Motta, che ha già dimostrato le sue qualità nei suoi primi mesi alla Lazio.

A far spazio al ritorno di Mandas sarà Provedel. Il portiere classe 1994 è in partenza, è seguito da numerosi club italiani, dalle parti di Formello aspettano solo l'offerta giusta. La Lazio ha iniziato a costruire per il futuro, e lo ha fatto partendo dai pali.

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