NEWS | Sabalenka shock: "In questo momento voglio smettere con il tennis"
04.06.2026 13:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un ko che fa rumore, tanto. Non solo per come è maturato ma per la reazione post gara. Parliamo della numero uno al mondo Aryna Sabalenka sorprendentemente eliminata ai quarti di finale del Roland Garros da Diana Shnaider. La Sabalenka sembrava a un passo dal vincere il match salvo poi crollare e farsi rimontare dalla russa... <<< SABALENKA >>>
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