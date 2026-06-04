Grecia - Italia, dove vedere la gara in tv e in streaming
04.06.2026 13:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Archiviata la prima amichevole con il Lussemburgo, vinta di misura grazie alla rete di Pio Esposito, l'Italia di Baldini si prepara a scendere in campo per il secondo test che sarà contro la Grecia nella gara in programma domenica 7 giugno alle 20.30.
La sfida tra Gracia e Italia sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, su Rai Uno, al canale numero 1 e 501 HD del digitale terrestre.
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