Calciomercato Lazio | Il Napoli si inserisce per Provedel: tutti i dettagli
04.06.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Provedel al passo d'addio. Il portiere è sempre più lontano dalla Lazio: su di lui c'è il forte interesse soprattutto dell'Inter, che cerca un vice di Martinez (Sommer saluterà a zero). Sullo sfondo resta il Bologna di Sartori, che conosce l'ex Spezia dai tempi del Chievo. Ma secondo quanto riportato da Il Mattino, su di lui ci sarebbe anche il Napoli.
Il diesse Manna tiene d'occhio la sua situazione: deve trovare un secondo portiere in caso di partenza di Milinkovic-Savic, visto che Meret tornerà a fare il titolare con Allegri. Nella lista c'è anche Kovar, che giocherà il Mondiale con la Repubblica Ceca. Se la trattativa con l'Inter dovesse saltare, comunque, gli azzurri potrebbero fare un tentativo concreto per Provedel.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.