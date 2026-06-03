NEWS TV | Isola dei Famosi: nel cast anche il figlio di un ex Roma
03.06.2026 22:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
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© foto di Federico Gaetano
Selvaggia Lucarelli è pronta a a prendere il timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che dovrebbe andare in onda su Canale 5 il prossimo autunno. Ma, chi saranno i concorrenti? Nelle scorse settimane sono circolati davvero tanti nomi. Nelle Filippine, spiega ancora Novella 2000, potrebbe sbarcare il figlio di una leggenda del calcio, che in passato ha vestito anche la maglia della Roma... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > ISOLA DEI FAMOSI <
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.