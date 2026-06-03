Sarri alla Fiorentina? Un tifoso ci spera. Il mister: "Se mi chiamassero..."
03.06.2026 17:00 di Simone Locusta
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Non è ancora ufficialmente iniziata la nuova avventura di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta, ma è solo questione di tempo. L'ex allenatore della Lazio si sta godendo gli ultimi giorni nella sua amata toscana prima di partire alla volta di Bergamo per iniziare la sua nuova avventura lombarda.
Alla Maggiolata di Lucignano (Arezzo), il Comandante ha incontrato un tifoso della Fiorentina, il quale gli ha chiesto di andare ad allenare a Firenze. Di seguito la risposta di Sarri riportata da Passione Fiorentina: "Certo. Se mi chiamassero, volentieri...".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.