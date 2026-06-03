NEWS | Roland Garros, oggi è il giorno degli azzurri: dove vedere i match
03.06.2026 12:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Al Roland Garros è il giorno dell’Italia. Per la prima volta nella storia ci saranno infatti ben tre azzurri a giocarsi l’accesso alle semifinali del Roland Garros. Flavio Cobolli se la vedrà con il canadese Felix Auger Aliassime mentre l’altro match sarà un derby tutto azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Due match importantissimi e una certezza... <<< ROLAND GARROS >>>
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