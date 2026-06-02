Calciomercato Lazio | Gattuso ha chiesto un trequartista italiano: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La rivoluzione della Lazio coinvolgerà anche il reparto offensivo. Cancellieri è il nome in uscita, si spera di guadagnare una cifra congrua, per poi reinvestire. La società ha chiesto a Gattuso di valorizzare alcuni giocatori già presenti in rosa, ma l'ex ct dell'Italia si aspetta comunque dei rinforzi.
In particolare, secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, Gattuso avrebbe chiesto alla società biancoceleste un trequartista italiano. Ringhio stravede per Antonio Vergara, gioiellino del Napoli, e Fabio Miretti, in uscita dalla Juventus e su cui si registra anche l'interesse del Como.
Le valutazioni per i due talenti azzurri, però, non sono basse. Per questo motivo, sembrerebbero essere soluzioni percorribili solo con la formula del prestito.
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