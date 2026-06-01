Ex Lazio | Petkovic elogia Scaloni: "È diventato un grande allenatore"

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C'è un po' di Lazio ai Mondiali, anche se non per i giocatori convocati. Ai gironi, infatti, si sfideranno due ex biancocelesti, ovvero Vladimir Petkovic, ct dell'Algeria, e Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina. I due hanno lavorato insieme a Formello e ora si ritroveranno uno contro l'altro. Lo svizzero ha parlato in conferenza stampa proprio del percorso del suo avversario, che in passato ha anche allenato. Di seguito le sue parole: "Scaloni è stato un grande giocatore e una persona magnifica, e poi è diventato un grande allenatore. Quello che ha ottenuto con l'Argentina è quasi un miracolo, e mi fa sempre piacere incontrarlo".