Mattei: "A Lotito scivola tutto addosso. Nella Lazio esiste solo il risparmio"

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei si è soffermato sui possibili margini di manovra della Lazio sul mercato, commentando, poi, il comunicato diramato dalla società dopo l'articolo di Bisignani su una presunta offerta di JP Morgan per acquistare il club.

“Ho parlato di Provedel tanti mesi fa. Leggere Lotito è facile, se non ci sono i soldi si vendono i migliori giocatori, si abbassa il monte ingaggi e si comprano delle scommesse. Nella Lazio non esiste programmazione tecnica, esiste solo programmazione economica a risparmio. Sia su Mandas che Provedel, se arriva un’offerta per entrambi la società li cede tutti e due. La Lazio purtroppo è bloccata sul mercato, sia in entrata sia in uscita. Bisogna anche capire cosa è stato promesso a Gattuso, ricordo che il mister è uno che ha lasciato la Fiorentina prima dell’inizio del campionato per promesse non mantenute. Se Gattuso fallisce anche alla Lazio poi non se lo prende nessuno".

"Puntualmente ieri è arrivato il comunicato della Lazio sull’argomento cessione. Bisignani ha toccato altri 99 argomenti, dicendo che ha dato il massimo ma non ce la fa più e che Lotito è contro tutti, e che vogliono tutti scappare da questa situazione. Come al solito non avendo la possibilità di replicare non rispondono su queste cose, rispondono solo sulla presunta offerta. Gli scivola tutto addosso, la Lazio continua ad affondare e i tifosi non credono più ad una virgola e si continua a scendere in classifica".

"In Serie A ci sono 20 squadre, tredici hanno fondi stranieri, le altre sette sono ad esempio la Juventus che è come se lo fosse o il Torino che appena può vuole vendere. La Lazio, l’Udinese e il Frosinone sono le uniche tre società rimaste in questo tipo di situazione”.