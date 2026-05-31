Lazio, si chiude il prestito di Bordon: com'è andata al Sudtirol
31.05.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Prima avventura tra i professionisti terminata. Un anno in Serie B per Filipe Bordon, che ha vissuto l'ultima stagione in prestito al Sudtirol. Tante difficoltà per la squadra di Castori, che si è salvata solo ai playout contro il Bari. Il centrale brasiliano classe 2005 ha collezionato solo 15 presenze in campionato (più una in Coppa Italia) per un totale di 546 minuti giocati. Ora rientrerà alla Lazio: con ogni probabilità ripartirà di nuovo per continuare a fare esperienza.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.