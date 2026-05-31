Lazio, l'offerta di JP Morgan e il no di Lotito: il retroscena sulla mancata cessione
La Lazio non può accontentarsi di sopravvivere. Nel suo editoriale presente sull'edizione odierna de Il Tempo, Luigi Bisignani fa il punto della condizione in cui versa il club biancoceleste, ferito dalla battaglia perenne tra Lotito e i tifosi. Dopo aver analizzato lo scontro in atto, il giornalista auspica un gesto di umiltà da parte del presidente, chiamato a vendere o, quantomeno, a circondarsi di personalità competenti che possano aiutarlo a risollevare le sorti del club.
Parlando dell'eventualità di una cessione, Bisignani rivela un'offerta da 450 milioni di euro presentata in passato da Enrico Monti di JP Morgan rifiutata da Lotito. Nel suo interesse, il patron dovrebbe cercare di evitare un epilogo simile a quello della Salernitana, poi ceduto a condizioni nettamente sfavorevli rispetto a quelle iniziali.