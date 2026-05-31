Lazio, l'offerta di JP Morgan e il no di Lotito: il retroscena sulla mancata cessione

31.05.2026 11:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, l'offerta di JP Morgan e il no di Lotito: il retroscena sulla mancata cessione
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio non può accontentarsi di sopravvivere. Nel suo editoriale presente sull'edizione odierna de Il Tempo, Luigi Bisignani fa il punto della condizione in cui versa il club biancoceleste, ferito dalla battaglia perenne tra Lotito e i tifosi. Dopo aver analizzato lo scontro in atto, il giornalista auspica un gesto di umiltà da parte del presidente, chiamato a vendere o, quantomeno, a circondarsi di personalità competenti che possano aiutarlo a risollevare le sorti del club.

Parlando dell'eventualità di una cessione, Bisignani rivela un'offerta da 450 milioni di euro presentata in passato da Enrico Monti di JP Morgan rifiutata da Lotito. Nel suo interesse, il patron dovrebbe cercare di evitare un epilogo simile a quello della Salernitana, poi ceduto a condizioni nettamente sfavorevli rispetto a quelle iniziali.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.