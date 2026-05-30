I numeri di Floriani Mussolini alla Cremonese. Ora rientrerà alla Lazio
30.05.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nulla da fare: come vi abbiamo già raccontato, la Cremonese non riscatterà Floriani Mussolini. Il club grigiorosso avrebbe potuto acquistarlo per 5 milioni di euro, ma ha invece deciso di rispedirlo alla Lazio (vista soprattutto la retrocessione in Serie B). Nella sua prima stagione in A, il terzino classe 2003 ha collezionato 28 presenze (più una in Coppa Italia, per un totale di 1.181 minuti giocati) e 3 assist. Ora si giocherà le sue carte a Formello sotto gli occhi del nuovo allenatore Gattuso. Dopo di che si deciderà il suo futuro.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.