Lazio, un dettaglio di Formello ha già stregato Gattuso: di cosa si tratta
RASSEGNA STAMPA - È pronto a prendere possesso di Formello Rino Gattuso. Il nuovo allenatore della Lazio sbarcherà nella Capitale all’inizio della prossima settimana per tornare in un centro sportivo che aveva già visitato lo scorso agosto da CT della Nazionale.
Questa volta, però, sarà lui a guidare gli allenamenti e a vivere nella quotidianità il centro sportivo della Lazio. E tutto ciò che ne deriverà: tra le tante situazioni all’interno del centro sportivo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, ce n’è una che avrebbe già convinto Gattuso.
Nello specifico, riporta il quotidiano, la possibilità di poter vivere a stretto contatto la Primavera è una cosa che coi c’è il nuovo allenatore della Lazio, che in carriera in più di un’occasione ha dimostrato di non aver paura a lanciare giovani nella mischia. La speranza è che Gattuso possa fare lo stesso a Formello, per quanto sia opportuno ricordare come a oggi la Primavera biancoceleste sia ben lontana dai momenti di maggiore splendore.