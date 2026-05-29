NEWS | Sinner, parla l'esperto: "Il suo corpo ha mandato un segnale chiaro"
29.05.2026 13:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Quanto accaduto a Jannik Sinner nella giornata di ieri al Roland Garros non è passato inosservato e non sarebbe potuto essere altrimenti. Il numero uno al mondo è crollato, senza nessuna avvisaglia, nel modo più amaro. “Ero senza energie e non trovavo via d’uscita. Ero piatto con tutto il corpo, non ricordo l’ultima volta che mi sono sentito così debole. Ho provato a restare lì con tutto quello che avevo, ma questo oggi era il massimo”, queste le parole del tennista al termine della gara... <<< SINNER >>>
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